ଈଶାନ କୋଣ ରଖୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ରିଜ୍? ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଆସିପାରେ ଅଶାନ୍ତି
ଫ୍ରିଜକୁ ସର୍ବଦା ସଫା-ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଅପରିଷ୍କାର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଘର ଓ ତା’ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିୟମ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ନିଜର ଏକ ଉର୍ଜା ଥାଏ। ଏହି ଉର୍ଜା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଜୀବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।
ଫ୍ରିଜ୍ ଆଜିର ରୋଷେଇ ଘରର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେପରି ପନିପରିବା ଆଦି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଫ୍ରିଜକୁ ଘରର ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖାଯାଉ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘରେ ଫ୍ରିଜକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଓ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବଢେ।
ଘରେ ଏହି ଦିଗରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଘରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶାନ କୋଣ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ଫ୍ରିଜକୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିଗକୁ ଜଳର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭଳି ଭାରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବଢେ ଓ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଛାଇ ଯାଇପାରେ।
ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖନ୍ତୁ
ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତୁର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିଗରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସ୍ଥିରତା ଆସେ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ରହେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ଦିଗରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଫ୍ରିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଫ୍ରିଜକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ।
ଯେହେତୁ, ଫ୍ରିଜ୍ ଥଣ୍ଡା ରହେ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଅଗ୍ନିର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହୁଏନାହିଁ। ଫ୍ରିଜକୁ ସର୍ବଦା ସଫା-ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଅପରିଷ୍କାର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ବାସି, ସଢା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟ କେବେବି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଫ୍ରିଜକୁ କାନ୍ଥ ସହିତ ଏକଦମ୍ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉର୍ଜାର ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।