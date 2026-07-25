ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର: ଘରେ ରହିବନି ଅର୍ଥ ଅଭାବ!

ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର: ଘରେ ରହିବନି ଅର୍ଥ ଅଭାବ!
ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ଚାପ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ଘର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବାସ୍ତୁର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଗଲେ, ସେହି ଘରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ଚାପ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ସିଡ଼ି ତଳେ କ’ଣ ରଖିବା ଉଚିତ?
ସଫା-ସୁତୁରା ପରିବେଶ ଓ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସିଡ଼ି ତଳର ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ଓ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଭାରୀ ଜିନିଷ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଭଲ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରହିଥାଏ।
ସକାରାତ୍ମକ ଗଛପଲା: ଯଦି ସିଡ଼ି ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ଛୋଟ ଇନଡୋର ଗଛ ରଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ବୁକ୍ ଶେଲ୍ଫ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଡି କର୍ଣ୍ଣର: ସିଡ଼ି ତଳର ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଛୋଟ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବୁକ ଶେଲ୍ଫ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଡି କର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଧୂଳି କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନାହିଁ।
ଲାଇଟିଂ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା: ସିଡ଼ି ତଳ ସ୍ଥାନକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ସଜାବଟି ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ସଜାବଟି ସାମଗ୍ରୀ ଲଗାଯାଇପାରେ। ଏହା ଘରର ପରିବେଶକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସିଡ଼ି ତଳେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଜିନିଷ
ମନ୍ଦିର: ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ସିଡ଼ି ତଳେ ପୂଜାଘର କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦୋଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏପରି କଲେ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳେନାହିଁ। ଘରର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ।
ରୋଷେଇ ଘର: ସିଡ଼ି ତଳେ କେବେ ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁ ମତାନୁସାରେ ଏହା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ ଓ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ବାଥରୁମ୍ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ: ସିଡ଼ି ତଳେ ବାଥରୁମ କିମ୍ବା ଟଏଲେଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁରେ ଅନୁଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଗୋଦାମ ଘର: ସିଡ଼ି ତଳେ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ, ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଖରାପ ଜୋତା-ଚପଲ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି କଲେ ଘରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଆଲମିରା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରଖିବା ସ୍ଥାନ: ଘରର ଆଲମିରା, ଲକର କିମ୍ବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ରଖିବା ବାକ୍ସକୁ ସିଡ଼ି ତଳେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି କଲେ ଧନହାନି ହୋଇପାରେ। ଘରରେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ସୂଚନା: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ସବୁ ଦାବି ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଇପାରେ।