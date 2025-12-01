Vastu Shastra: ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହି ୩ଟି ଜିନିଷ; ଭୁଲରେ ବି ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ…
ନଚେତ୍ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯିବ ବେପାର !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବ୍ଯବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ , ଏପରିକି ଦୋକାନ ଯେତେ ଚାକଚକ୍ଯ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗ୍ରାହକ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ କେବଳ ଘର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୋକାନ, ଶୋ’ରୁମ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦୋକାନ ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା
ବେଳେବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସେତେ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ମନ ଭଲ ରୁହେ ନାହିଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ଦିଗ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଇ ପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ ବୋଲି ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସିଡ଼ି ରହିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଟେଲିଫୋନ୍ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଦୋକାନର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସଫା ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଇଳା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଦୋକାନ ଆଖପାଖ ସଫା ରହିଲେ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସୁଫଳ ଦେଇଥାଏ।