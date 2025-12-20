Vastu Tips: ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ଥାଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ୬ଟି ନିୟମ
Vastu Tips: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଘରର ଡିଜାଇନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ବାସ୍ତୁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ, ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମନୋଭାବ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।
ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଫାଟିଯାଇଥିବା ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟର ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭୁଲ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଫା ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ହେବା ଉଚିତ।
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୁଏ।
ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଇଳା ରୋଷେଇ ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଦ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।