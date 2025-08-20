ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଫୁଟେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଫୁଲ; ଘରେ ଲଗାଇଲେ ଚମକି ଉଠିବ ଭାଗ୍ୟ, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହିଁ କରିପାରିବେ ଦର୍ଶନ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ଫୁଟେ।
ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ସେଠାରେ କେବେ ଧନ –ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ।
ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଏକ ଫୁଲ ଯାହା ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଫୁଲ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଫୁଲକୁ ସେଠାକାର ରାଜ୍ୟ ଫୁଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ପରି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହି ଫୁଲ କେବଳ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଆବିର୍ଭାବ ଏହି ବ୍ରହ୍ମକମଳରୁ ହିଁ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଘରେ ଏହି ଫୁଲ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଘରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଲଗାଇବାର ଲାଭ
କଥା ଅଛି ଯେ ଘରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହିତ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାର ବିରଳତା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାର କ୍ଷମତା ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ଏହି ଫୁଲକୁ ଯିଏ ଥରେ ଗର୍ଶନ କରେ, ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଫୁଲ କାହାର ଘରେ ଫୁଟିଥାଏ, ସେହି ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ-କେତୁଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ଏହାକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ?
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଘରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ (ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ) ରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାକୁ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପୂଜା ଘର ପାଖରେ ରଖିବା ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମକମଳର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ଆଭା ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଦିଏ।
ବ୍ରହ୍ମକମଳ ସହିତ ଜଡିତ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ
ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଉଠିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ପଦ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏହି ଫୁଲକୁ ବ୍ରହ୍ମକମଳ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିଛି କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାକମଳରୁ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।