ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଦୁର ହେବ ସମସ୍ୟା
Vastu Tips: ପୋଷଣ ଓ ଖାଦ୍ୟର ଦେବୀ ମା’ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏଠାରେ ରହୁଥିବାରୁ ପୂଜା କକ୍ଷ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଘରର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର କୋଠରୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ୫ଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ନି ବାସ କରେ । ଏହି ଉପାଦାନର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରୋଷେଇ ଘରର ବାସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ୍ ରୋଷେଇ ଘର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରେ ।
ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ଘର ବାସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଯାହା ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥିବା ରୋଷେଇ ଘର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ, ଅସୁସ୍ଥତା, ପାରିବାରିକ କଳହ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଘରର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ଆଦର୍ଶ ରୋଷେଇ ଘର ବାସ୍ତୁ ଦିଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ । ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉ ନ ଥିବାରୁ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ରୋଷେଇ ସ୍ଲାବ୍ :
- ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ଲାବ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଳା ମାର୍ବଲ କିମ୍ବା ପଥରରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
- ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ଲାବର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରର ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।
- ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥାଏ, ତେବେ ସବୁଜ କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ସ୍ଲାବ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ ।
- ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥାଏ, ତେବେ ହଳଦିଆ ସ୍ଲାବ୍ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ ।
- ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ବାସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବାଦାମୀ, ମରୁନ୍ କିମ୍ବା ସବୁଜ ସ୍ଲାବ୍ ସୁପାରିସ କରାଯାଏ ।
- ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥାଏ, ତେବେ ଧୂସର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ସ୍ଲାବ୍ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ ।
- ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ସ୍ଲାବ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ନ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ।
ରୋଷେଇ ଘର ସିଙ୍କ୍ :
- ଆଦର୍ଶତଃ ରୋଷେଇ ଘର ସିଙ୍କକୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
- ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଙ୍କ୍ କୁ ଚୁଲା ର ସମାନ୍ତରାଳ କିମ୍ବା ସମାନ ଦିଗରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳର ତତ୍ତ୍ୱ ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏକାଠି ରଖାଯାଏ ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ ।
- ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ରେ ସିଙ୍କ ଏବଂ ଚୁଲା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାଡ଼ ଚାଇନା ଫୁଲଦାନୀ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପାନୀୟ ଜଳ :
- ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଷେଇ ଘର ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଏବଂ ବାସନ ପିଇବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
- ରୋଷେଇ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର କୋଣକୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଏ ।
- ଯଦି ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ।