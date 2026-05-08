ବାପ ଘରୁ ଭୁଲରେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁନି ବିବାହିତ ଝିଅ, ନହେଲେ ଦୁଇ ପରିବାରରେ ଘଟିପାରେ ଘୋର୍ ଅନର୍ଥ

By Jyotirmayee Das

Vastu Tips: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ପଠାଯାଏ ନାହିଁ। ବାପା-ମା’ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଝିଅ-ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୋଷାକ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ବାପଘରୁ ଆଣିବା ଉଭୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।

ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ବାପଘରୁ ଆଣିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି:

ଆଚାର ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ

ବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ବାପଘରୁ କେବେ ବି ଆଚାର ଭଳି ଖଟା ଜିନିଷ ଆଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ସଫାସୁତୁରା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାଶୁଘରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।

ଲୁହା ଏବଂ କାଚ ସାମଗ୍ରୀ

ଲୁହା ଜିନିଷ ଉପରେ ଶନି ଏବଂ କାଚ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ବାପଘରୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆଣିବା ଅତି ଜରୁରୀ, ତେବେ ବାପା-ମା’ଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ତାହାକୁ କିଣିବା ଭଳି ଆଣନ୍ତୁ।

ଛୁରୀ, କଇଁଚି ବା ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର

ବାପଘରୁ କେବେ ବି ଛୁରୀ, କଇଁଚି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଉପହାରରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶାଶୁଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

କୁଳଦେବୀ-ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କିଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ ବାପଘର କୁଳଦେବୀ ବା କୁଳଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଶାଶୁଘରକୁ ନେବା କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଘର ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆସିବାର ଭୟ ଥାଏ।

ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା

ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ବାପଘରୁ ଆଣିବା ଅଶୁଭ। ଏପରିକି ଯୌତୁକରେ ମଧ୍ୟ ଚୁଲା ଦେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିବାହିତ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।

ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଦି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତେବେ ଉପହାର ବଦଳରେ ତାହାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍।

