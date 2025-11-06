ଆପଣଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ୍ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଅଛି କି? ବାଜିରେ ଲାଗିପାରେ ଜୀବନ, କଣ କହୁଛି ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଘର ତିଆରି ସମୟରେ ଘର ତଥା ସମସ୍ତ କକ୍ଷର ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ I ସେହି ଅନୁସାରେ ଘରର ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ I ଏହି କାରଣରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ I
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ୍ ରେ ଘରର ମୁଖିଆ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଏହା ନୈଋତ କୋଣରେ (ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ) ରହିବା ଉଚିତ୍ I ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୈବୀ ଉପାସନା ଠାକୁର ଘର ରହିବ ଉଚିତ ନୁହେ I
ସେହିଭଳି ଶୋଇବା ଘରେ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ପଶୁର ଚିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ I କିମ୍ବା ଦେବା ଦେବୀ ଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ଫୋଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତି ଯେପରିକି ନଟରାଜ, ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ I
ଶୋଇବା ଘରେ ଶଯ୍ୟା ଆଗରେ କେବେବି ଦର୍ପଣ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ I ଯଦି ଦର୍ପଣ ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ଘୋଡେଇ କି ରଖନ୍ତୁ I
ଶୋଇବା ଘରେ ସ୍ଵର୍ଗବାସୀ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ I ଏହା ସହିତ, ଖଟ ପାଖରେ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ମୁଣ୍ଡ ପଟେ କୌଣସି ଫୋଟୋ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ I ଏହି କାରଣରୁ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ଥାଏ I
ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପଟେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରଂଥ କିମ୍ବା ଚାଳିଶI ପରି ବହି ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଘର ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବାଧା ଆଣିଥାଏ I
ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମର ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ହାଲୁକା ସବୁଜ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ହେବା ଉଚିତ୍ I ଏହା ଘରର ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାଏ I ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ର ସୁନ୍ଦର ଫୋଟୋ ଟିଏ ରଖି ପାରିବେ I
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶଯ୍ୟାକୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ I ଏ ପରି ଶଯ୍ୟା ରହିଲେ ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଝଗଡ଼ା, କଳହ ରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି I ବେଡ଼ ରୁମ ରେ କୌଣସିମ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ I
ଖଟ କୁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଥ ଠାରୁ ୫ ଇଞ୍ଚ ଛାଡି ପାକାନ୍ତୁ I ଖଟ ତଳେ ପରିସ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଖଟ ତଳେ ଭୁଲ ରେ ମଧ୍ୟ ଜୋତା ଚପଲ, ଓ ଝାଡୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ I ତଥାପି ଯଦି ଘରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଝଗଡା ହେଉଥାଏ ତେବେ ବେଡ୍ରୁମର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ ଦୁଇଟି ମୟୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଣି କ୍ରସ କରି ଲଗାନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ରେ ସୁଧାର ଆସିବ I