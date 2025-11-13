ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ, ଘରକୁ ଆସିବେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାସ୍ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ
Vastu Tips: ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଘର ଚାହୁଁ । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମସ୍ଯାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ । ଏଭଳି ହେବା ପଛରେ କିଛି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୃହପ୍ରବେଶ କାଳରେ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ଯାନ ରଖିବା ବିଧେୟ । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେସବୁ କ’ଣ ।
ଯଦି ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବା ସହିତ ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବେମାର ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୁଡର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିବା ସହିତ ଯଦି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଘରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପରଦା ପକାନ୍ତୁ । ହଳଦି ପାଣିକୁ ଘରେ ଛିଚନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଘରକୁ ସୁଖଶାନ୍ତି ଫେରିବ ।
ନୂଆଘର ଯଦି ରୁନ୍ଧିବା ଭଳି ଲାଗେ ତେବେ ଧଳାରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଘର ମଧ୍ଯକୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ଘରକୁ ରୋଗ,ଶୋକ ଆସିବ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ମସୁର ଡାଲିକୁ ଘର ଭିତରେ ଚାରିଆଡେ ପକାନ୍ତୁ ଓ ସକାଳେ ଏକତ୍ର କରି ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ।
ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିବା ସହିତ ଯଦି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ ସୋମବାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଖିରି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ । ଭୋଗ ଲାଗିଥିବା ଖିରିକୁ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଯଦି ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ତମ୍ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ । ପୂଜା ଘରେ ମଧ୍ଯ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ନୁଆ ଘରକୁ ଆସିବା ସହିତ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ୫ଟି ହଳଦିଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ବଗିଚାରେ ଧନିଆ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ।
ଯଦି ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଗଛ ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ତଳେ ଚାଉଳ, କର୍ପୁର ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ମାଟି ଉପରେ ମଧ୍ଯ କିଛି ଚାଉଳ ପକାନ୍ତୁ । ଯଦି ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିବା ସହିତ ରୋଜଗାର କମିଯାଏ ତେବେ ଶୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ସହିତ ଶନିବାର ସଂଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱଥ ଗଛ ତଳେ ଶୋରିଷ ତେଲର ଦିପ ଜାଳନ୍ତୁ । ରୋଜଗାର ପୁର୍ବଭଳି ହେବ । ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ । ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଓ ଘର ମଧ୍ଯରେ ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ।