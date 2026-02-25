Vastu Tips: ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ଆସୁଛି କି ବାଧା? ପରିବାରର ସମ୍ମତି ଚାହାନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ…
ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ଆସୁଛି କି ବାଧା?
Love Marriage Vastu Tips: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ କଥା ବନୁ ବନୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ କେବଳ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଚାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଦୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କଥା ଆସେ।
ଯଦି ଘରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ବାରମ୍ବାର ମନା କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଚାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରେମ ବିବାହ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବି ପରାଶର ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରେମ ବିବାହ କାହିଁକି ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସପ୍ତମ ଘର, କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଗ୍ରହ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘରର ଭୁଲ ଦିଗରେ ଜିନିଷ ରଖିବା, ଭାରୀ ଜିନିଷ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା, କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
୧. ଘରର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଦିଗ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଆସେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଦିଗ ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଜଡିତ । ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି ଦିଗକୁ ସଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଦିଗର କାନ୍ଥକୁ କ୍ରିମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ଘରର ପରିବେଶକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ।
୨. ବେଡରୁମର ରଙ୍ଗ ବଦଳାନ୍ତୁ : ରଙ୍ଗ ଆମର ମନୋଭାବ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଆସେ, ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ହାଲୁକା ଏବଂ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ଦେବ ଏବଂ ଘରର ପରିବେଶରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
୩. ତୁଳସୀ ଓ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ: ଯଦି ବିବାହ କଥା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଏକ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ, ୧୧ ଥର ଓମ୍ କାମଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧିବା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଘରର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।