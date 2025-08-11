୪ ଟି ସହଜ ବାସ୍ତୁ ଉପଚାର; ଯାହା ଟଙ୍କାକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷିତ କରେ

ବାସ୍ତୁ ଉପଚାର, ଘରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନରହିବା ସହ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରୁହେ

By Priyadarshni Dixit

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେବେବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନ ରହୁ। ଅନେକ ସମୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସଠିକ ପରିମାଣର ମିଳିନଥାଏ ବା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏପରି ଅନେକ ସହଜ କଥା ଅଛି, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରୁହେନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିସବୁ ଉପଚାର ଗୁଡିକ କଣ।

୧. ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦିଗ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ତିଆରି କରନ୍ତୁ: ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କେବଳ ଆସିବା ଏବଂ ଯିବାର ଏକ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧନର ପ୍ରବେଶ ପଥ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଦିଗ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାରରେ ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱସ୍ତିକ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଘରକୁ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ପୂର୍ବ ଦିଗ – ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱସ୍ତିକ
ଉତ୍ତର ଦିଗ – ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱସ୍ତିକ
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ – ନାଲି ରଙ୍ଗର ସ୍ୱସ୍ତିକ
ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ – ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱସ୍ତିକ

୨. ଲକରରେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ: ଘରର ଲକର କେବଳ ଟଙ୍କା ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଧନର ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ଆପଣ ଲକରକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।

୩. ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କ ଫଟୋ: ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏକାଠି ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୪. ଠାକୁରଘରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖନ୍ତୁ: ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଠାକୁରଘରର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

