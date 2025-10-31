ଛାତ ଉପରେ ଏହି ଜିନିଷ ରଖିଲେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ, ଘରେ ଦେଖାଦେବ ଅଶାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତ…

ଛାତ ଉପରେ ଏହି ଜିନିଷ ରଖିଲେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବକ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ସେହିପରି, ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଛାତ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଉଠିବ । ତେବେ ଏପରି କିଛି ଜନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଛାତ ଉପରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ । ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା’ଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ…

ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ: ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବକ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଠିକ ଦିଗ ଓ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ନରଖିଲେ ଏହାର କୁପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହାକୁ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ଏହାକୁ ନମାନିଲେ ଘର ଭିତରେ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ । ଏହାପରେ ଘର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଛାତ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିନୁ । କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବେ ଓ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପାୟ କୁହଯାଇଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ହେବ ସବୁଠୁ…

Horoscope: ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀରେ ଏହି…

ଭଙ୍ଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ: ଅନେକ ଲୋକ ଛାତର ଏକ କୋଣରେ ଭଙ୍ଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଛାତର ଏକ କୋଣରେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୁଏ।

କଳଙ୍କିତ ଜିନିଷ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳଙ୍କିତ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଭଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା, କଳଙ୍କିତ ଲୁହା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ବାସନ ଛାତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।

ଭଙ୍ଗା ଓ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ: ଅନେକ ଲୋକ ଘରର କୋଣରେ ଭଙ୍ଗା ଓ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ।

ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଘରର ଛାତକୁ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। ସେଠାରେ ପାତ୍ରରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଏହି ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ହେବ ସବୁଠୁ…

Horoscope: ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀରେ ଏହି…

ପିରିୟଡ୍ ବେଳେ ଶରୀରରୁ ଯାଏ ଖଣ୍ଡରକ୍ତ, କିନ୍ତୁ…

ଝାଲମୁଢି କେତେ ପ୍ରକାରର, କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ…

1 of 3,062