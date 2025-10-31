ଛାତ ଉପରେ ଏହି ଜିନିଷ ରଖିଲେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ, ଘରେ ଦେଖାଦେବ ଅଶାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତ…
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବକ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ସେହିପରି, ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଛାତ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଉଠିବ । ତେବେ ଏପରି କିଛି ଜନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଛାତ ଉପରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ । ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା’ଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ…
ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ: ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବକ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଠିକ ଦିଗ ଓ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ନରଖିଲେ ଏହାର କୁପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହାକୁ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ଏହାକୁ ନମାନିଲେ ଘର ଭିତରେ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ । ଏହାପରେ ଘର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଛାତ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିନୁ । କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବେ ଓ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପାୟ କୁହଯାଇଛି ।
ଭଙ୍ଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ: ଅନେକ ଲୋକ ଛାତର ଏକ କୋଣରେ ଭଙ୍ଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଛାତର ଏକ କୋଣରେ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୁଏ।
କଳଙ୍କିତ ଜିନିଷ: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳଙ୍କିତ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଭଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା, କଳଙ୍କିତ ଲୁହା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ବାସନ ଛାତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
ଭଙ୍ଗା ଓ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ: ଅନେକ ଲୋକ ଘରର କୋଣରେ ଭଙ୍ଗା ଓ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ।
ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଘରର ଛାତକୁ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। ସେଠାରେ ପାତ୍ରରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।