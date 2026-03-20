ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିରହୁଛି କି କଳହ, ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା, ଥାଇପାରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ
ଘରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ
Vastu Tips: ଯେତେବେଳେ କେହି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତି । ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଉର୍ଜା ବା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ଯଦି ଆମେ ଘରର ବାସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି କିମ୍ବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ନ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ସର୍ବଦା କଳି, ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଲାଗି ରହିଥାଏ ।
ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା:
- ଘରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ କିମ୍ବା କ୍ରମାଗତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବା ।
- ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିବା ।
- ପରିବାରର କେହି ନା କେହି ସଦସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ।
- ଘରେ ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ ।
ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ :
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଏହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଉପଚାର ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରେ ଥିବା ବିବାଦକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।
- ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଧୂପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପାଣିରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ବାରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ, ଦ୍ବାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ସଫା ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ବାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଂଚାରିତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଘର ସର୍ବଦା ସଫା ରହିବା ଉଚିତ, ଫଳରେ ଘର ଉପରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହେ ନାହିଁ ।
- ଯଦି ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତେବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ କର୍ପୁର ଜାଳି ସାରା ଘର ବୁଲାନ୍ତୁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ବାରା ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ ।
- ଯଦି ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ କିଛି କର୍ପୁର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଏହାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ । ଏହାପରେ, ଏହାର ପାଉଁଶକୁ କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ ପ୍ରଭାହିତ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ବାରା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହେ।
- ଘରର ବିବାଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଘର ମାଲିକ ଅଶ୍ବତଥ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ ।