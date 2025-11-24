ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ? ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିବାର ବି ଅଛି ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ…

ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ?

By Jyotirmayee Das

Ganga Water: ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ ମାତା ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅମୃତ ଭଳି ଜଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି କଥାରୁ ବୁଝାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନାତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥାଏ।

କୁହାଯାଏ ଯେ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମ ଘରେ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ନଦୀ, ଯାହାକୁ ରାଜା ଭାଗୀରଥ ନିଜର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଧରତ୍ରୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବେଗ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ, ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ତାଙ୍କ ଜଟାରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ।

ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାପ ନାଶ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଗଙ୍ଗାଗଳରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ । ପୂଜା,ବ୍ରତ, ଓଷା ଆଉ ବିବାହ, ସବୁଠି ଲୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଜଳ। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ରଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ପବିତ୍ରତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗାମାତା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ନୁହଁନ୍ତି ,ବରଂ ସେ ମୁକ୍ତିଦାୟିନୀ, ପାପନାସିନୀ ମହାଶକ୍ତି।

ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ପାତକ,କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅଭିପାତକ ଓ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ମହାପାତକର ବିନାଶ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ପୂରାଣ କୁହେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭଗବାନ ବୁଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ସହିତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନିବାସ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଟା। ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ବଅଙ୍ଗରୁ ଝରି ଯାଉଥିବା ଅବିରତ ଜଳଧାରା ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା, ସେତେବେଳେ ଅପବିତ୍ରତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ବା କେମିତି?

ସେ ଚିରସ୍ରୋତା, ଅବିରତଧାରା ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତା ସରିତା। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ନିୟମିତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ରୋଗ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।

କୁହାଯାଏ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଗଲେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍‌ ଯେପରି ତୁଳା ଅଗ୍ନିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଜଳିଯାଏ,ଠିକ୍‌ ସେହିପରି ଗଙ୍ଗା ଜଳର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ଏକ କ୍ଷଣରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ।

ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍‌ଗମ ବସ୍ତୁତଃ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଅବତାରଣା ଅଟେ। ପାପୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାପାପୀ ବି ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ,ସ୍ପର୍ଶ ତଥା ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ।

ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍‌। କେବଳ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତା ନୁହେଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ଏତେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ।

ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ସର୍ବଦା ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁ ପାତ୍ରରେ ଏବଂ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଘରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ କେବେବି ଅଶୁଦ୍ଧ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

 

