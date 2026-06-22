ପଇସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ଘରର କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ବଦଳାଇ ପାରେ ଭାଗ୍ୟ!

ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା କେବେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯମଙ୍କ ଦିଗ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିପାରେ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଯିଏ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଛି, ତା’ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ‘ଘଣ୍ଟା’ ନେଇଥାଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ, ତାହାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟା କେବଳ ସମୟ କୁହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଘରର ଶକ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଭୁଲ ଦିଗରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବା ଖରାପ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଘରକୁ ଆଣିପାରେ ବିପଦ।

ଘଣ୍ଟାର ଚୟନ: ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେବା ଦରକାର?
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ଘଣ୍ଟା ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଖାସ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଗୋଲ, ଅଣ୍ଡାକାର ବା ଚାରିକୋଣିଆ ଆକାରର ଘଣ୍ଟା ସବୁଠୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଣେ।

ଶୁଭ ପ୍ରକାର: ପଂଡୁଲାମ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ବଢାଇଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଲୁଟୁଛି ନୂଆ ମୋଗଲ, ଭଗବାନ…

ଅଁଳା ଶରୀରକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ; କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ,…

ରଙ୍ଗର ଚୟନ: ପୂର୍ବ ଦିଗ ପାଇଁ ଧଳା, ହାଲକା ନୀଳ ବା ହାଲ୍‌କା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗର ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଧଳା ବା ମେଟାଲିକ (ଧାତୁ) ରଙ୍ଗ ଚୟନ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ।

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ: ଘଣ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଧୂଳି ଓ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ ସମୟରେ ଏହାର ସଫେଇ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ନିରନ୍ତର ବଜାୟ ରହେ।
କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଗ

ପୂର୍ବ ଦିଗ: ସୂର୍ଯ୍ୟଉଦୟର ଦିଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ।

ଉତ୍ତର ଦିଗ: ଏହା ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କ ଦିଗ। ଏଠାରେ ଘଣ୍ଟା ଲଗାଇଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସେ ଓ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ବଢେ।

ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ: ଯଦି ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ମାନା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବାସ୍ତୁର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଛି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାପ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା କେବେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯମଙ୍କ ଦିଗ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିପାରେ।

ଦ୍ୱାର ଉପରେ: କୌଣସି କୋଠରୀର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ଦ୍ୱାର ଠିକ୍ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚାପ ବଢିପାରେ।

ଭଙ୍ଗା ବା ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା: ଘରେ କେବେବି ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା ବା ଭଙ୍ଗା କାଚ ଥିବା ଖରାପ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଟକି ଯାଇଥିବା ସମୟ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଏ।

ବିପଜ୍ଜନକ ଡିଜାଇନ: ବହୁତ ଧାରୁଆ ଆକାର ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଡିଜାଇନ ଥିବା ଘଣ୍ଟାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ସମୟର ଧ୍ୟାନ: ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଠିକ ସମୟ ଦେଖାଉ ବା ପ୍ରକୃତ ସମୟଠାରୁ ୧ରୁ ୨ ମିନିଟ ଆଗରେ ରହୁ। ପଛରେ ଚାଲୁଥିବା ଘଣ୍ଟା ଜୀବନର ପ୍ରଗତିକୁ ଧୀର କରିଦେଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

“ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଲୁଟୁଛି ନୂଆ ମୋଗଲ, ଭଗବାନ…

ଅଁଳା ଶରୀରକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ; କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ,…

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର…

ବିପଦରେ ନୀଟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପୁଣି ଭାଇରାଲ୍…

1 of 19,580