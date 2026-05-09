ବିଜୟ ସରକାରର ରାସ୍ତା ସଫା, TVKକୁ ମିଳିଲା VCKର ସମର୍ଥନ, ଏବେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ସରକାର

ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ୱର ପାର୍ କଲା TVK।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଛଅ ଦିନ ପରେ, ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା VCK ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ଟିଭିକେ ନେତା ଆଧବ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ଭିସିକେ ନେତାଙ୍କ ସହ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଟୋ ସହିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି: “ବିଜୟ।”

ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି VCKଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ, VCK ମୁଖ୍ୟ ଥିରୁମାଭାଲାଭନ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ TVKକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ।

କିନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡିଲା।

ବିଜୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତିନିଥର ଭେଟିଥିଲେ:

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ; ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ୧୧୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଥିଲା।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ବିଜୟ ମେ ୬ ଏବଂ ୭ ରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିନା ସେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଆଉ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ୧୧୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ TVK ୧୦୮, କଂଗ୍ରେସ ୫, CPI ୨, CPI (M) ୨, VCK ୨।

