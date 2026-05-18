କେତେ ଶିକ୍ଷିତ କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଡି. ସତୀଶନ୍ ? ମୋଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ର। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭି.ଡି. ସତୀଶନ୍। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UDF ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭି.ଡି. ସତୀଶନ୍ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ।
ଭି.ଡି. ସତୀଶନ୍ କିଏ: କୋଚି ନିକଟସ୍ଥ ନେଟ୍ଟୁରରେ ଜନ୍ମିତ, ଭି.ଡି.ସତୀଶନ୍ ଙ୍କ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ। ଜଣେ ଓକିଲ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହେବା ପରେ, ସତୀଶନ୍ କେରଳ ଛାତ୍ର ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ରୋକଠୋକ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ଲଢ଼ୁଆ ରାସ୍ତା ରାଜନେତା, ସତୀଶନ୍ ୨୦୦୧ ମସିହାରୁ ପାରାଭୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି।କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦଖଲ ରହିଛି। ତେଣୁ, ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହାସହ ସତୀଶନ୍ ଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ (IUML) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।ସତୀଶନ୍ ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ IUML ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଏବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କେରଳର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭିଡି ସତୀଶନ୍ ଉତ୍ତର ପାରାଭୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଶପଥପତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସତୀଶନ୍ ଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୫୩.୮୨ ଲକ୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୬୮.୪୫ ଲକ୍ଷ।