ଭି.ଡି. ସତୀଶନ ହେଲେ କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ନେଲେ ଶପଥ
ରାଜ୍ୟରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ମୁଖ୍ୟ (LDF) ର ୧୦ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ, ୨୦୨୬ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୟୁଡିଏଫ୍ (UDF) ଏକ ବଡ଼ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।
ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ: ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭି.ଡି. ସତୀଶନ ସୋମବାର (ମେ ୧୮) କେରଳର ୧୩ ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ବାମପନ୍ଥୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆରଲେକର ସତୀଶନଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ସତୀଶନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଦ୍ରା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରାମୈୟା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ସିଏମ୍ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସିଏମ୍ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟୀ ବିଜୟନ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ସିପିଆଇ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିନୋୟ ବିଶ୍ୱମ ଏବଂ ଆଇୟୁଏମଏଲ୍ (IUML) ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପରେ କେରଳ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି।
ସତୀଶନଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁଡିଏଫ୍ (UDF) କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଶପଥ ନେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥାଲା, କେ. ମୁରଲୀଧରନ, ଏବଂ ଏ.ପି. ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ କେପିସିସି (KPCC) ମୁଖ୍ୟ ସନି ଜୋସେଫ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିଅନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ (IUML) ନେତା ପିକେ କୁନହାଲିକୁଟ୍ଟୀ, ପିକେ ବସୀର, ଏନ୍ ଶାମସୁଦ୍ଦୀନ, କେଏମ୍ ଶାଜି ଓ ଭିଇ ଅବଦୁଲ ଗଫୁର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନସ ଜୋସେଫ୍, ଶିବୁ ବେବି ଜନ୍, ଅନୁପ ଜାକବ, ସିପି ଜନ୍, ଟି ସିଦ୍ଦିକ, ପିସି ବିଷ୍ଣୁନାଥ, ରୋଜି ଏମ୍ ଜନ୍, ବିନ୍ଦୁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଏମ୍ ଲିଜୁ, କେଏ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଓଜେ ଜାନିଶ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି।
କେରଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାଲିକା: ଭି.ଡି. ସତୀଶନ, ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥାଲା, ପିକେ କୁନହାଲିକୁଟ୍ଟୀ, ସନି ଜୋସେଫ୍, କେ. ମୁରଲୀଧରନ, ମନସ ଜୋସେଫ୍, ଶିବୁ ବେବି ଜନ୍, ଅନୁପ ଜାକବ, ସିପି ଜନ୍, ଏପି ଅନିଲ କୁମାର, ଏନ୍ ଶାମସୁଦ୍ଦୀନ, ପିସି ବିଷ୍ଣୁନାଥ, ରୋଜି ଏମ୍ ଜନ୍, ବିନ୍ଦୁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଏମ୍ ଲିଜୁ, କେଏମ୍ ଶାଜି, ପିକେ ବସୀର, ଭିଇ ଅବଦୁଲ ଗଫୁର, ଟି ସିଦ୍ଦିକ, କେଏ ତୁଳସୀ, ଓଜେ ଜାନିଶ।
ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ସିପିଆଇ(ଏମ)-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାମପନ୍ଥୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ମୁଖ୍ୟ (LDF) କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ୧୪୦ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକାକୀ ୬୩ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସମୁଦାୟ ୧୦୨ଟି ଆସନ ପାଇ ବିପୁଳ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଆଇୟୁଏମଏଲ୍ ୨୨ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ ୩୫ଟି ଆସନ ଏବଂ ବିଜେପି ୩ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୟୀ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।