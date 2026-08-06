ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଜରିଆରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି
ପାଠପଢାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମ୍ବଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୨୫,୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର କୋଇଲା ଖଣିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଏହାର ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଞ୍ଚଳ କୁରାଲୋଇ, ଜାମଖାନୀ ଏବଂ ଘୋଘରପାଲ୍ଲୀରେ ୩୨ ଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୫୧ ଟି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ୨୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢା ମଜବୁତ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିଛି । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ୨୧ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ:
ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ, ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ପୁସ୍ତକ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ ସହିତ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ।
ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ।
ସିଇଓଙ୍କ କହିବା କଥା:
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିର ସିଇଓ ଅମରେଶ୍ କୁମାର କହିଛନ୍ତି: “ଶିକ୍ଷା ଏପରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସୀମାଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ।”
“ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଠପଢା ସମ୍ବଳ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆମର ଆଖପାଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛୁ।”
“ଆମର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଶିଖାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା” ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା:
ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି ବାରତାପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୁରାଲୋଇର ଶିକ୍ଷକ ଲଳିତା ପଧାନ କହିଛନ୍ତି: “ମୋ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସହାୟତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ସହିତ, ମୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବିକଶିତ କରିବା ଦେଖିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ” ।
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ:
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ୧୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ଓଏଭି) ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ଜେଏନଭି) ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଥିବା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା।
୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୧ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଏଭି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ଜାମଖାନି ଏବଂ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ ପରିଚାଳନା ଅଞ୍ଚଳର ୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ।
ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦୂର କରିଛି ବେଦାନ୍ତ:
ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଜରିଆରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାପକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଜୀବିକା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୬ ଟି ଗାଁର ୨ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସକରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି।