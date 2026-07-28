ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ବାଣ୍ଟିଲା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ

ବେଦାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାମଖାନି, ଗିରିସିମା, ଝାରପଲମ, ମେଣ୍ଡ୍ରାର ଆର ଆଣ୍ଡ ଆର କଲୋନୀ, ଗର୍ଜନଜୋର, ବିଲିମୁଣ୍ଡା, ଛତାବର ଏବଂ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା।

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସହାୟତା ପଦକ୍ଷେପକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛି। ସମାବେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ତାହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ସ୍ୱରୂପ ୪୯ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଓ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ବେଦାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାମଖାନି, ଗିରିସିମା, ଝାରପଲମ, ମେଣ୍ଡ୍ରାର ଆର ଆଣ୍ଡ ଆର କଲୋନୀ, ଗର୍ଜନଜୋର, ବିଲିମୁଣ୍ଡା, ଛତାବର ଏବଂ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୧୯ଟି ହ୍ୱିଲଚେୟାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱିଲଚେୟାର ବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ କୁରାଲୋଇରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି; ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ସହାୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗର୍ଜନଜୋର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁନନ୍ଦା କାଲୋଙ୍କ ସମେତ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ (ଆଶା) କର୍ମୀ, କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଭୟ? କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ…

ଇଏ କି ପ୍ରେମ: ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ…

ଏନେଇ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିର ସିଇଓ ଅମରେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଗମ୍ୟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର‌୍ୟ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।”

Uttarakhand Govt.

ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି ଗର୍ଜନଜୋର ନୂଆଡିହିର ଆଶା ଦିଦି ଦମୟନ୍ତୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହି ସହାୟକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର‌୍ୟ୍ୟକଳାପକୁ ସହଜ କରିଛି। ଗତିଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଛି।”

ଗିରିସିମା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା କେଶବ ପୁରାଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ହ୍ୱିଲଚେୟାର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଏଭଳି ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ କୋଇଲା ଖଣିକୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା ଆଣିଛି।”

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣି ଏହାର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ(ଏମଏଚୟୁ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ-ମାଇଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଯାହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୧୮ ଟି ଗ୍ରାମରେ ୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୪୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ୩୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଓ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପରାମର୍ଶ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର କୋଇଲା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଗୋଷ୍ଠି ବିକାଶ ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ କରିଛି। ଯାହା ୨୬ ଟି ଗାଁର ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସକରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି କମ୍ପାନୀ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି।

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଭୟ? କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ…

ଇଏ କି ପ୍ରେମ: ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ…

“ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚୀନର ଟଙ୍କାରେ, ଚା’ ପାକିସ୍ତାନର…

ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦ; ଧାରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ…

1 of 14,692