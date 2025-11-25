କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୩୦ଟି ଜଳ ବିଶୋଧନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କଲା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ୩୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେବେ ଉପକୃତ

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା କଲା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ।

By Seema Mohapatra

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଡିଙ୍ଗାମାଳିର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୩୦ଟି ଜଳ ବିଶୋଧନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି ବେଦାନ୍ତ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ୱାଟର, ସାନିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜିନ (ୱାଶ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ୟୁ. ଏନ୍. ରାଜୁ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ. ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦେକ୍ଷପ।

ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଟାଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ କମ୍ୟୁନିଟି ୱାଟର ପିଉରିଫାୟାର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଉନ୍ନତ ଅଲଟ୍ରା ହାଲୋ ଫାଇବର (ୟୁଏଚଏଫ) ଅଲଟ୍ରା ଫିଲଟ୍ରେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବାଣୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ସିସ୍ଟ ସମେତ କ୍ଷତିକାରକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଅପସାରଣ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାପ ଶକ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ବିଶୋଧକ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ଅପଚୟକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୀମିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବହୁ-ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଲୌହ, ସେଡିମେଣ୍ଟସ୍‍, କ୍ଲୋରିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ସାମଗ୍ରକୁ ଛାଣିଥାଏ, ଯାହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

ଏହାର ୱାଶ୍‍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି।

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବିଜନେସର ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, “ଆମର ପ୍ରୟାସ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ଏସଡିଜି), ବିଶେଷ କରି ଏସଡିଜି-୬ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ମନସ୍କ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ୩୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ୟୁନିଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନସାରା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ସହାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ କରି, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏହାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବ।

