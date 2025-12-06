ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ‘ଶିଶୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା

ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା।

By Subhasmita Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କାଶୀପୁର ଏବଂ ଭବାନୀ ପାଟଣାର ୨୫ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନାମକ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ପରିପୂରକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି।

ଯାହାକି ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ୩ ରୁ ୬ ବର୍ଷ ବୟସର ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଜାତୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଶିଶୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଇ ସି ଏମ୍ ଆର୍-ଏନ୍ ଆଇ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସମୃଦ୍ଧ, ଯାହା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିୟମିତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Indigo Crisis: 18 ହଜାର ଟପିବନି ବିମାନ…

IND vs SA: T20 ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ…

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଳଦୁଆକୁ ଶୈଶବରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଅପପୁଷ୍ଟି ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା।

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଦାନ୍ତର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନନ୍ଦଘରକୁ ପରିପୂରକ କରୁଛି। ଯାହା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଭାଗିତାରେ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୧୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ନନ୍ଦଘର ମାଧ୍ୟମରେ, ବେଦାନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିଛି, ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୩୧ଟି ନନ୍ଦଘର ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଘରକୁ ରାସନ ପ୍ରଦାନ, ସହାୟକ ନର୍ସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ସିଇଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଶୈଶବ ପୋଷଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

ଏହି ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୋଷଣ ମାସର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛୁ, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପାଇ ପାରିବେ।

ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟକ ବେଦାନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ:

ରାୟଗଡ଼ାର କାଶୀପୁର ଶିଶୁବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋସ୍ନା ବାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଦାନ୍ତର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଛି।

ଲଡ଼ୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି।

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।

ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ କରି, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହାର ସକରାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବ।

You might also like More from author
More Stories

Indigo Crisis: 18 ହଜାର ଟପିବନି ବିମାନ…

IND vs SA: T20 ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ…

(video) ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ସହ…

ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଘରେ ବସି କେମିତି କରିବେ…

1 of 13,211