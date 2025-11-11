ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ‘ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ’ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି
୧,୦୦୦ ନାରୀଙ୍କୁ ପାକଶାଳା ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷକରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଯାପନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ସାମୁଦାୟିକ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ବଞ୍ଜାରୀ, କୁଡାଲୋଇ ଏବଂ ପିପଲିମାଲ ଗ୍ରାମରୁ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଷେଇଘର ଉଦ୍ୟାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଜୈବିକ ଘରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିଛି।
ନାରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି ବେଦାନ୍ତ:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଜୈବିକ ସାର ସହିତ ୧୦ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ବିହନ ଥିବା ଏକ ରୋଷେଇ ଘର ଉଦ୍ୟାନ କିଟ୍ ମିଳିଥିଲା।ମୋଟ ୧୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିହନ ପ୍ୟାକେଟ ମହିଳା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରୋପଣ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରଳ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅଧିବେଶନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛପଟକୁ ସବୁଜ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପୁଷ୍ଟିକର ଗ୍ରହଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା।
କ’ଣ କହିଲେ ବେଦାନ୍ତ ସିଇଓ:
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।”
“ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇଘର ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷକରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛୁ। ଏହା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ।”
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବଞ୍ଜାରୀ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଦସ୍ୟ ସରୋଜିନୀ ମହନାଦ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଅଧିବେଶନଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଘରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଶିଖାଇଛି।”
“ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଜା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ବିଷୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି।ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଦାନ୍ତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ।”
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ:
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରି, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ।