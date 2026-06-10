ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ କିଶୋରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ
କୁଡାଲୋଇର ବାସିନ୍ଦା ଦିନା କେରକେଟା କହିଛନ୍ତି, ଅଧିବେଶନ ପରେ ମୁଁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ କିଶୋରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜାମଖାନୀ, କୁରାଲୋଇ ଓ ଘୋଗରପାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କମ୍ ସଚେତନତା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପରିମଳ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ବଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ନିରନ୍ତର ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିସବୁ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କର୍ମଶାଳା, ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବଣ୍ଟନ ଓ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।
ଅଧିବେଶନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହେମଗିରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୀମା କୁଆ। ଲକ୍ଷନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରାହୁଲ ସାହୁ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେଇ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଅଲ୍ଟ୍ରା ଆପ୍ଲିକେସନର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥାକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ରଜ ପର୍ବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଅଟେ । ଏହା ଋତୁସ୍ରାବ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ନାରୀତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ସଦୃଶ, ଯାହା ସକାରାତ୍ମକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ, ଏହି ଅଧିବେଶନ ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ, ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ଏବଂ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ଖୋଲା ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।
ଭୋଗ୍ରାକାଚର କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ସରସ୍ୱତୀ ସା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଶୋରୀଙ୍କ ସମେତ କମ୍ୟୁନିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ କଟକଣାକୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖିଆ ଭାବରେ ଆମର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କରିଥିଲା
କୁଡାଲୋଇର ବାସିନ୍ଦା ଦିନା କେରକେଟା କହିଛନ୍ତି, “ଅଧିବେଶନ ପରେ ମୁଁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଖୁସି ଯୋଜନା ପରି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ।’
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ୟ୍ୟ କରିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବ।