ଡିଜିଏମ୍ଏସ୍ ବାର୍ଷିକ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ପକ୍ଷରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଜାମଖାନି କୋଇଲା ଖଣିର ରେକର୍ଡ
ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଣି, ଏମଡିଓ, ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଖଣି ଆଲୋକୀକରଣ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ପକ୍ଷ (ଏଏମ୍ଏସ୍ଏଫ୍) ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। ଜାମଖାନି କୋଇଲା ଖଣି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଣି ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାର (ଏମଡିଓ) ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ଏବଂ ଖଣି ଆଲୋକୀକରଣ ବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।
ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିଏମଏସ) ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ମାନକକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଜାମଖାନି କୋଇଲା ଖଣିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକ ଉପଲନଚିୱାର, ଟିମ୍ ଜାମଖାନି ଏବଂ ଏମଡିଓ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ଆଇ.ଏସ୍.ଓ.) ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଦଶ ଜଣ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବାହ୍ୟ ଏ.ଏମ୍.ଏସ୍.ଏଫ୍. ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏକାଧିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲା।
ଏହି ସଫଳତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ବାର୍ଷିକ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ପକ୍ଷ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଜାମଖାନି କୋଇଲା ଖଣି ଟିମ୍ ଏବଂ ଏମ୍. ଡି. ଓ. ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା, ସକ୍ରିୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଦଳର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଜାମଖାନି କୋଇଲା ଖଣିରେ ଡିସେମ୍ବର ୨ ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ପକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। “ଆପକା ପରିଵାର ଆପକା ଇନ୍ତେଜାର କର ରହା ହୈ” ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଚରଣଗତ ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖନନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲା।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉତ୍କର୍ଷତା ବ୍ୟତୀତ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠି ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, କମ୍ପାନୀ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ନେଇଯିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀରେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବ ।