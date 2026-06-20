ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଜାମଖାନୀ ଓ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେଲେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିବିରରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ‘ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ’ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାମଖାନୀ ଏବଂ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ୧୨ଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ଅଭିନବ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗାଇଦେବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।

ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ

ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶିବିରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭୂବିଜ୍ଞାନ, କ୍ୟାରିଅର୍ କାଉନସେଲିଂ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କାହାଣୀ କହିବା, କୁଇଜ୍ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ (ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ସ) ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ବଢ଼ିବନି…

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମନୋଭାବ

ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିବିରରେ ବେଦାନ୍ତର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମନୋଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ୨୬ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆଗେଇ ଆସି ୧୪୫ ମାନବ-ଘଣ୍ଟା (ଯାହା ପ୍ରାୟ ୪୬ ମାନବ-ଦିବସ ସହ ସମାନ) ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।

ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ମତ

ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରି ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BEO) ଶ୍ରୀ କରୁଣା ସାଗର පଟେଲ କହିଛନ୍ତି:

“ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ।”

ସେହିଭଳି ଛତାବର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ପଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଶିବିର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନେବାର ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କର୍ମଚାରୀ ପାର୍ଥ ସାରଥି ମହନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମନଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଜଣାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ବଢ଼ିବନି…

ଭଡ଼ା ଘରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଆଇଆଇସି;…

ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଏମ୍‌ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା…

1 of 8,602