ବେଦାନ୍ତର ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କ କମାଲ, ୩ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି CBSE ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ କଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ତୀରନ୍ଦାଜୀ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଏବଂ ଓଙ୍କାର ମାଝୀ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଏହାର କ୍ରୀଡା ତାଲିମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜ ଖିରୋଦ କୁମାର ସିବିଏସ୍ଇ ଅଧୀନରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ବିକାଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସିବିଏସ୍ଇର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭାରତୀୟ ବର୍ଗରେ ୪୦ ମିଟର ଏବଂ ୩୦ ମିଟର ଇଭେଣ୍ଟରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟର ୪୩୭ ଜଣ ଆଥଲେଟଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି, କ୍ଷିରୋଦ ଧ୍ୟାନ, ନିର୍ଭୁଲତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି କ୍ଷିରୋଦ କୁମାର ଏବଂ ଓଙ୍କାର ମାଝୀ ସିବିଏସ୍ଇ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଆଥଲେଟ୍ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ତୀରନ୍ଦାଜୀ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷିରୋଦ ଜୋନ୍‍ ସ୍ତରରେ ୧୫ ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଓଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜୋନାଲ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତିନୋଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଡୋଲା ଏବଂ ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହଭାଗିତାରେ ୨୦୧୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ବୃତ୍ତିଗତ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଆଥଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Uttarakhand Govt.

ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବିଜନେସର ସି.ଇ.ଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “କ୍ଷିରୋଦଙ୍କର ସଫଳତା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷିରୋଦ ଏବଂ ଓଙ୍କାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

ଡାବର୍‌ର ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଦାବି ଉପରେ FSSAI…

କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ, ଲାଞ୍ଜିଗଡରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ବିସ୍ତାର କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ, କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଆଥଲେଟ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ବୃହତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

ଡାବର୍‌ର ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଦାବି ଉପରେ FSSAI…

ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ନିୟମରେ ବଡ଼…

YouTube ରେ ଭାଇରାଲ୍ କିପରି ହେବେ! ଏହି ୫ଟି…

1 of 30,024