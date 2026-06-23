ବେଦାନ୍ତର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ: ପରମ୍ପରା ସହ ଯୋଡ଼ିଲା ‘ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା’

ପରମ୍ପରାକୁ ସଚେତନତା ସହିତ ସାମିଲ କରି ଚାରିଟି ଗାଁର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି

By Priyanka Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ‘ପେହଲି ଉଡାନ’ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସାରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛି। ତୁରିସିମେଲ, ଛତ୍ରପୁର, କୁଟୁନିପଦର ଏବଂ ଅସୁରପଡା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏହି ବିଷୟରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସହଜ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନାରୀତ୍ୱର ଗୌରବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନକୁ ସଫଳତାର ସହ ମିଳିତ କରିଥିଲା।

ଏହି ଅବସରରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କିଶୋର ପ୍ରଜନନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସଚେତନତା ପ୍ରୟାସକୁ ନିରନ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ‘ଟ୍ରେନ-ଦ-ଟ୍ରେନର୍’ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବିତ୍ର ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା।

ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସଠିକ୍ ସଚେତନତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମିଲକରଣ ଉପରେ ହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେହଲି ଉଡାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମାଧାନ ଓ ଖୋଲା ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ଯାହା ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ତଥା ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରବେଶ କରିବାର ୧୧ ଦିନ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ…

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼…

ଛତ୍ରପୁର ଗାଁର ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ମମତା ଗରାଡିଆ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରଜ ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ସହ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରୁ। ଏହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ପର୍ବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ।”

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ମହିଳା ଓ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ‘ପେହଲି ଉଡ଼ାନ୍’ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏସ୍ଏଚଜି) ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କପଡ଼ା ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରଚଳନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସୁଲଭ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମାଧାନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ରକ୍ତହୀନତା ଚିହ୍ନଟ ଶିବିର, ପୁଷ୍ଟିସାଧନ-ଉଦ୍ୟାନ ଭଳି ପୁଷ୍ଟିସାଧନ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାମିଲ ରହିଛି।

ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ସୁଲଭ ଏବଂ ନିରାପଦ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମାଧାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପେହଲି ଉଡ଼ାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରବେଶ କରିବାର ୧୧ ଦିନ ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ…

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼…

ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଘୁଞ୍ଚିଲା…

ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୨୨ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ…

1 of 8,605