ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ: ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ‘ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିବିର’!

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିର ଦ୍ୱାରା ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର  : ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାମଖାନୀ ଏବଂ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ୧୨ଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମିଶ୍ରଣରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛି।

ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିବିରରେ ଭୂବିଜ୍ଞାନ, କ୍ୟାରିଅର୍ କାଉନସେଲିଂ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ କଳା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କାହାଣୀ କହିବା, କୁଇଜ୍ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ବେଶ୍‍ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେମଗିରର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ବିଇଓ) ଶ୍ରୀ କରୁଣା ସାଗର ପଟେଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିବିରରେ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୬ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଶିବିର ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ୧୪୫ ମାନବ-ଘଣ୍ଟା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ୪୬ ମାନବ-ଦିବସ ସହିତ ସମାନ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର…

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ…

ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଯୋଗଦାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ (ବିଇଓ) ଶ୍ରୀ କରୁଣା ସାଗର ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି “ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ ।’’

ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରି କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠି ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଉଭୟ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।ଛତାବର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ମଳା ପଧାନ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଶିବିର ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥିଲା ।

କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପାର୍ଥ ସାରଥି ମହନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, “ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା । ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ।
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏହାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବ।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର…

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ…

ପୁଣି ‘ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ’ ବନ୍ଦ କଲା…

ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

1 of 29,565