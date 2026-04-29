ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡାର ୫୦ ହଜାର ଲୋକ ଲାଭାନ୍ୱିତ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବେଦାନ୍ତ ଆଳୁମିନିୟମ । କମ୍ପାନୀ ତାହାର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ୧୮ଟି ଗ୍ରାମର ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଛି।
ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ, ମଧୁମେହ ପରୀକ୍ଷା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ନୀରୀକ୍ଷଣ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରକ୍ତହୀନତା, ପୋଷଣ, ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତମାଖୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ୪୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଲଖନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସେବା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗାଁ ନିକଟରେ ହିଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୂର ଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ପ୍ରଜାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମଧୁମେହ ଭଳି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି।
ସମଗ୍ରରେ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ତାହାର CSR ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜୀବନମାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲଗାତାର କାମ କରୁଛି।