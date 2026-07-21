ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ‘ସହଯୋଗ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ୫୮ ପରିବାରକୁ ବିବାହ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହାୟତା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ବେଦାନ୍ତ By Shiv Sankar Singh On Jul 21, 2026 at 8:41 PM Share ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ତାହାର ‘ସହଯୋଗ’ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଚାପ କମୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ସହ ନିଜ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ‘ସହଯୋଗ’ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ୫୮ଟି ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୩୭ଟି ପରିବାରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତା ଏବଂ ୨୧ଟି ପରିବାରକୁ ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ସମୟରେ ଏହି ସହାୟତା ଏକ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଭିଏଏମ୍ଏଲ୍, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆଲୁମିନା ବିଜନେସ୍ର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମୁଦାୟ ବିକାଶ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଜୀବିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ‘ସହଯୋଗ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି। ବିବାହ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରେମଲତା ହରିଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାହ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ଦାସରୁ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ‘ସହଯୋଗ’ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରୀତିନୀତି ସମ୍ମାନର ସହ ପୂରଣ କରିପାରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ତାହାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବିକା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କମ୍ପାନୀ ସମୁଦାୟର ବିକାଶ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। Share