ବେଦାନ୍ତ ଚାରୋଟି ସ୍ୱାଧୀନ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଏସଇ ଏବଂ ଏନଏସଇରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା
ଭାରତୀୟ ଶେୟାର ବଜାର (BSE ଓ NSE) ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକାସଙ୍ଗେ ଚାରୋଟି ସ୍ୱାଧୀନ କମ୍ପାନୀକୁ ସଫଳତାର ସହ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ : ଭାରତୀୟ ଶେୟାର ବଜାର ଇତିହାସରେ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଚାରୋଟି ସ୍ୱାଧୀନ କମ୍ପାନୀକୁ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (BSE) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (NSE) ରେ ସଫଳତାର ସହ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ (Listing) କରାଯାଇଛି। ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ନୂତନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକ୍ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତର ଏହି ଚାରୋଟି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ବେଦାନ୍ତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ, ବେଦାନ୍ତ ଲୌହ ଓ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର। ଏହି ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥା ‘ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍’ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଜାରରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଅବସରରେ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। ୨୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲଣ୍ଡନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ନିଫ୍ଟି (Nifty) ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ୩୦୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଧାତୁ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟାପକ ଚାହିଦା ରହିବ। ଏହି ଚାରୋଟି କମ୍ପାନୀ ଭାରତର କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କମାଇ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ୪ଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶାଳ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ମେଲ୍ଟର ଥିବା ‘ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ’ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେହିପରି ‘ବେଦାନ୍ତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ’ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୩ ରୁ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରି ଦୈନିକ ୫ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଯୋଜନା କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ, ‘ବେଦାନ୍ତ ଲୌହ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ’ ନିଜର ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବାର୍ଷିକ ୪ ମିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ ୧୫ ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସବୁଜ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ପାତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବବୃହତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦକ ‘ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର’ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ୪.୨ ଜିଗାୱାଟ୍ (GW) ରୁ ୨୦ ଜିଗାୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି।
ଏହି ବିଭାଜନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ‘ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍’ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଖଣିଜ ବ୍ୟବସାୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଜାରି ରଖିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମନ୍ୱିତ ଜିଙ୍କ୍ ଏବଂ ରୂପା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ‘ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିଙ୍କ୍’ ରହିଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧.୫ ମିଲିୟନ ଟନ୍ର ଏକ ସାର କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ନିକେଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତମ୍ବା, ଫେରୋକ୍ରୋମ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି। ବେଦାନ୍ତର ଏହି ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଆର୍ଥିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ।