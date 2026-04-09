କଳାହାଣ୍ଡିର ୪୧ଟି ଗାଁର ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଏକର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ବେଦାନ୍ତ
ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛି ବେଦାନ୍ତ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷିଜୀବିକା ଓ ଜଳ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
କମ୍ପାନି ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମମାଧ୍ୟମରେ ୪୧ଟି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଏକର କୃଷିଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ୬୧ଟି ଜଳ ସଂରଚନାର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଜଳ ପୁନର୍ଭରଣ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଳବାୟୁ ସମ୍ୱେଦନଶୀଳ ଅଂଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧି ଉନ୍ନତ ହେବା ସହ କୃଷି ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁଛି।
ଜଳ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ:
ଜଳ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପସଙ୍ଗମ ଜଳବିଭାଜିକା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାୟୀ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହକୁ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଯାହା ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତରକୁ ପୁନର୍ବାର ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରେ।
କ’ଣ କହିଲେ CEO:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ମୌଳିକ ବିଷୟ।”
“ବିଶେଷକରି କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କୃଷି ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେଠାରେ ଏହା ବେଶ ଗୁରୂତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଙ୍ଗମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଳବିଭାଜିକାପରିଚାଳନାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରୁଛୁ।”
ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଜନ ଭାଗୀଦାରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜଳସମ୍ପଦର ସ୍ଥାନୀୟ ମାଲିକାନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଜଳସେଚନକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ରତା, ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରୁଛି।
ଉପକୃତ ହେଲେ ଚାଷୀ:
ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକ କୃଷ୍ଣଚରଣ ମାଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ “ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର କୃଷିପଦ୍ଧତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜମି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଏହା ଆମ କୃଷି ଓ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇଦେଇଛି। ବର୍ଷସାରା ଜଳସେଚନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କରୁଛୁ, ଅଧିକ ଆୟ କରୁଛୁ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁନାହିଁ।“
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଜଳବିଭାଜିକା ଏବଂ ଆଜୀବିକା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ-ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଯୋଜନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାରାବର୍ଷ ଉଭୟ କୃଷି ଏବଂ ପାନୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣିର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ୩୫୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାର ସଂପ୍ରସାରଣ କରିବା।