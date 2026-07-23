ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର କୋଇଲା ଖଣି ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିକ୍ଷୟ ମିତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଜରିଆରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣି, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକର ୧୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଯକ୍ଷ୍ମା (ଟିବି) ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ସହାୟତା, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଆରୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଯାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ, ନିୟମିତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ ସହିତ ୭୧୭ରୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଆକାଶରେ…

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କୋଚ୍ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ:

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନିକ୍ଷୟ ମିତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୫୪ ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦୂରୀକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଏହାର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିଶନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

କ’ଣ କହିଲେ ସିଇଓ:

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିର ସିଇଓ ଅମରେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି: “ବେଦାନ୍ତରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।”

“ଆମର ନିକ୍ଷୟ ମିତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଯତ୍ନ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।”

“ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଲାଗି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।”

ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକର ବାସିନ୍ଦା ଲୁସିଆ ଟେଟେ କହିଛନ୍ତି: “ଯକ୍ଷ୍ମାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳିଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ସହାୟତା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।”

“ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିର ଟିମ୍‍ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମୋତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ ମୋତେ ମିଳିଥିବା ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ “।

ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର କୋଇଲା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବ୍ୟାପକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ କରିଛି, ଯାହା ୨୬ ଟି ଗାଁର ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, ଜୀବିକା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିଛି।

ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଲକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଆକାଶରେ…

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କୋଚ୍ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମ…

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର; କମିଲା…

ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ, କେଉଁ ଦେଶର…

1 of 15,666