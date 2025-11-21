ବେଦାନ୍ତର ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ; ଡିଏଭି ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଏନସିସି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି…

ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ NCC ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଲା ବେଦାନ୍ତ

By Shantilata Rout

ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଡିଏଭି ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ କ୍ୟାଡେଟ୍ କର୍ପ୍ସ (ଏନସିସି) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।

ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଯାହାକି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ମୁନିଗୁଡା ଏବଂ ଆମ୍ବୋଦଳାର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ସମ୍ମାନଜନକ ଏନସିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ଏହି ପ୍ରୟାସ: ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୫୦ଟି ଏନସିସି ଆସନ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୨୫ମସିହାରେ ୨୫ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଏବଂ ୨୦୨୬ମସିହାରେ ଆଉ ୨୫ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାମିଲ ହେବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ,…

ସରିଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ, କେଉଁ…

୨୦୨୬ମସିହାରୁ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଗଦେବେ, ଯାହା ନେତୃତ୍ୱ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈଖିକ ଉତ୍କର୍ଷକୁ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ସହିତ ପରିପୂରକ କରିବା।

ଏହି ଅବସରରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବିଜନେସର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଯୁବ ମାନସିକତାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ।

ଡିଏଭି ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଏନସିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସକ୍ଷମ କରି, ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜୀବନ କୌଶଳ ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଏକାଡେମିକ୍ ତଥା କ୍ୟାରିଅର୍ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଢ଼ି ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ

ଏହି ସମାରୋହରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ଓଡ଼ିଶା ନୌସେନା ଏନସିସି ବାଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନସିସି ର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସେବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ।

ଏନସିସି ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମଲେଖା, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଆଶାଜନକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାବେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବୃହତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ମେଳ ଖାଇ ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି।

ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ, ଡିଏଭି ବେଦାନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଶିକ୍ଷାଗତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସହିତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ସାକ୍ଷରତା ସ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି-୨୦୦୧ରେ ୩୮.୪% ରୁ ୨୦୧୧ରେ ୫୯.୨୨% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛିଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ,…

ସରିଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ, କେଉଁ…

Cyclone Alert: ଧାନ କଟା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ…

ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ; ଆଉ କାମ…

1 of 8,486