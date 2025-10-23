ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ, ସୌରଚାଳିତ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଘର ଉଭୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛଶକ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ – ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋଶନ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଜ୍ୟୋତି ଆରମ୍ଭକରିଛି।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋଶନ:
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋଶନ୍ ଅଧୀନରେ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକରେ ୩୧୦ଟି ସୌରଚାଳିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟଲାଇଟ୍ସ ସ୍ଥାପନକରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୫୦ଟି ସାଧାରଣୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ୬୦ଟି ହାଇ-ମାଷ୍ଟଲାଇଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତଯ
ଯାହା କଳାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୫ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ୯୧ଟି ୟୁନିଟ୍ (୭୬ଟି ସାଧାରଣ ଏବଂ ୧୫ଟି ହାଇ-ମାଷ୍ଟଲାଇଟ୍) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି।ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲାଇଟ ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି:
ସେହିପରି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଜ୍ୟୋତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୌର ଗୃହଲାଇଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ ଆଠଟି ଗ୍ରାମର ୩୯୮ଟି ପରିବାରକୁ ଉପକୃତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆହୁରି ଆଠଟି ଗ୍ରାମରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯାହାଦ୍ଵାରା ୧,୫୦୦ଟି ସୌର ଗୃହଲାଇଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।
କ’ଣ କହିଲେ ସିଇଓ:
ଏହି ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋଶନ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ସୌରଶକ୍ତି ସହିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକି ତକରି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ, ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଲମ୍ଫ।”
ସୌର ସ୍ଥାପନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବଜାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି, ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା। ସେହିପରି ଗ୍ରାମୀଣ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା।
ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋଶନ ସିଧାସଳଖ SDG 7 (ସୁଲଭ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛଶକ୍ତି), SDG 11 (ସ୍ଥାୟୀ ସହର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ), ଏବଂ SDG 13 (ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ)ରେ ଯୋଗଦାନ କରେ।
ଆଲୋକିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିଗ୍ରହଣ, ପରିବେଶଗତ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ।
ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି।
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛଶକ୍ତି ସମାଧାନକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି, କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼କୁ ସ୍ଥାୟୀ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଗତିର ଏକ ମଡେଲ କରିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିଥାଏ।