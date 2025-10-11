ତୀରନ୍ଦାଜ ତୋଳୁଛି ବେଦାନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ତୀରନ୍ଦାଜ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ୧୨ଟି ପଦକ ଜିତି ଚାମ୍ପିଅନ…

ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଏହାର ତୃଣମୂଳ କ୍ରୀଡା ପଦକ୍ଷେପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।

ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଏହାର ତୃଣମୂଳ କ୍ରୀଡା ପଦକ୍ଷେପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ତୀରନ୍ଦାଜ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ “ସାମଗ୍ରିକ ଚାମ୍ପିଅନ” ଉପାଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ସ ଫେଡେରେସନ (SGFI) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ତୀରନ୍ଦାଜମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋଟ ୮ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୩ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ।

ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡା ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପ ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସଂରଚିତ ତାଲିମ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।

ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟର ସିଇଓ, ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ। ଆମର ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯାହା ଲୁକ୍କାୟିତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଭଳି ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନେଇ ଠିଆ କରିବ। ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।

୨୦୧୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା, ବେଦାନ୍ତର କ୍ରୀଡା ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପକରଣ ଏବଂ ତାଲିମ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରବେଶ ସହିତ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିଥାଏ। ଆଜି ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ, ଏହି କାଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯାହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ବିକାଶ ପ୍ରତି ବେଦାନ୍ତର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।

