ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ୨୪x୭ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସେବା ଉଦଘାଟନ, ୭୦ ହଜାର ଲୋକ ହେବେ ଉପକୃତ
କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଜି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ପ୍ରଥମ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସୁବିଧାର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଟାଟା ୱାନ ଏମଜି (Tata 1mg) ସହଭାଗୀତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ଉନ୍ନତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରିବ।
୭୦ଟି ଗାଁର ୭୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ ଉପକୃତ
ଏହି ନୂତନ ସେବା ଦ୍ୱାରା କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ୭୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ରୁମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟାଟା 1mg ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସୁପର-ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମାଗଣାରେ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଶିଳ୍ପ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ସମନ୍ୱୟ
ଉଦଘାଟନୀ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, “ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୟୋଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ବେଦାନ୍ତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।”
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟର ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ବେଦାନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଭାବ
ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଦାନ୍ତର ସାମୁଦାୟିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଦାନ୍ତ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ସହ ୨୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ MSME କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ, ଯାହାର କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍।
ବେଦାନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେପରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରୋଗ୍ୟ (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ), ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଖୀ (ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ), ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ (କୃଷି ବିକାଶ) ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।