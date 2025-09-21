ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ମିଶି ବେଦାନ୍ତ ସିକଲ ସେଲ, ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ କଲା ଚିହ୍ନଟ
2047 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରୋଗକୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ଦୂର କରିବା।
କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ (SCD) ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଜାତୀୟ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ନିରାକରଣ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ 2023ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଜେନେଟିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରୋଗକୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ଦୂର କରିବା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କଳାହାଣ୍ଡିର ସର୍ବାଧିକ ଏସସିଡି-ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ନାକରୁଣ୍ଡି, ତାଳମପଦର ଏବଂ ଗୁଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ (MHU) ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି 0-40 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଏ।
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ MHU ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିସ୍ତାର କରିଆସୁଛି, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 1,000+ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ MHU ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଏହି ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ SCD ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ରୋଗୀମାନେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଔଷଧ, ରକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ପରିବହନ ସହାୟତା ଏବଂ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସହଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା, ଏକ ରକ୍ତହୀନତା ମୁକ୍ତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା।
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମରେ, ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହି ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସ୍କ୍ରିନିଂ ସେବା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମିଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ।”
କଳାହାଣ୍ଡିର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ (CDMO) ଡକ୍ଟର ନିହାରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, “ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ଗମ୍ଭୀର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି, ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ। ବେଦାନ୍ତର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସହାୟତାରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛୁ, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”