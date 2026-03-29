ବେଦାନ୍ତା କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ୫ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ ଖଣି ମହାକୁମ୍ଭ; ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

Mining Giant Vedanta ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଖଣି ଏବଂ ଧାତୁ କମ୍ପାନୀ, ବେଦାନ୍ତ, ଏପ୍ରିଲରେ ପାଞ୍ଚଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ନୂତନ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ, ଆଲୁମିନିୟମ, ଜିଙ୍କ୍, ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପୃଥକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକାଠି ପରିଚାଳନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛଅଟି ସ୍ୱାଧୀନ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ (ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ) ରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି।

କେଉଁ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ ହେବ?
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ – ଆଲୁମିନିୟମ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରିବ।
ବେଦାନ୍ତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ – ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ।
ବେଦାନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଫେରସ୍ – ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟବସାୟର ତଦାରଖ କରିବେ।
ବେଦାନ୍ତ ମୂଳ ଧାତୁ – ତମ୍ବା ଏବଂ ଜିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରିବ।
ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର – ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ।
ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡ୍ – ନିବେଶ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭଳି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ।

ବେଦାନ୍ତ କାହିଁକି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା: କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଋଣ ଭାର କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ବେଦାନ୍ତ ରିସୋର୍ସଗୁଡ଼ିକ, ବହୁତ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାୟ ₹୬୦,୬୨୪କୋଟି (US$୬.୦୬ବିଲିୟନ) ଋଣ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ବେଦାନ୍ତ ରିସୋର୍ସର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୪.୯ ବିଲିୟନ (US$୪୧,୦୦୦କୋଟି) ଋଣ ଅଛି।

ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଋଣ $୩ ବିଲିୟନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପରେ, ଏହି ଋଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ନଗଦ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ ଭାବରେ ଗଠିତ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏହି ପୃଥକୀକରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ।

କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଋଣ-ଲାଭ ଅନୁପାତକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୃଥକୀକରଣ ପୃଥକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବୋର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ: କମ୍ପାନୀର ବିମର୍ଜକରଣରୁ ନିବେଶକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କାରଣ ଯଦି କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିମର୍ଜକରଣ ଦ୍ଵାରା ମୋଟ ଛଅଟି ଅଂଶ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ଲିମିଟେଡର ଅଂଶଧନ ବଜାୟ ରଖିବେ, ସେମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ନୂତନ କମ୍ପାନୀରେ ମାଗଣା ଅଂଶଧନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।

ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ବିମର୍ଜକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ନୂତନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।

