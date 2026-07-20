ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ପନିପରିବା ଦର ଚିନ୍ତାରେ ଗୃହଣୀ !

ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ଟମାଟୋ କିଲୋପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ କାକୁଡ଼ି କିଲୋପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୪୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଇଗଣ ଦର ବଢ଼ି କିଲୋପ୍ରତି ୬୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଜାରରେ ପନିପରିବା ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା ୨୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହା ସପ୍ତାହେକ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଟଙ୍କା ଅଧିକ। କାକୁଡ଼ି କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୪୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାଇଗଣ ୬୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ପୋଟଳ କିଲୋ ପିଛା ୪୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାପସିକମ୍, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡୁଙ୍ଗ, କଲରା, ଆଳୁ ଓ ପିଆଜର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ବିଜେତା ସ୍ପେନରେ କେଉଁ ଧର୍ମର…

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

ଜଣେ ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପନିପରିବାର ଦର ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବାର ଦର ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକର ଆଠଗଡ଼ ଓ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପନିପରିବା ଯୋଗାଣ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିବାରୁ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବହୁ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାରୁ ଋତୁକାଳୀନ ପନିପରିବା ଓ ଫସଲର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। କଟକ ସମେତ ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଅନେକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ବିଜେତା ସ୍ପେନରେ କେଉଁ ଧର୍ମର…

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଯୋଜନାକୁ ଶକ୍ତ…

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ…

1 of 29,894