ଅସାବଧାନତାରୁ ବଡ ଧରଣର ଅଘଟଣ; ଘାଟିରୁ ଓଲଟିଲା ଗାଡି, ଗଲାଣି ୮ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ…
୮ ଗଭୀର ଆହତ ହୋଇଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ଗାଡି । ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଘଟିଲା ବଡ ଧରଣର ଅଘଟଣ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୮ ଜଣ ଗଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟିଛି ବଡ ଧରଣର ଅଘଟଣ । ଘାଟିରୁ ଗାଡି ଓଲଟିବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୮ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ନନ୍ଦୁରବାର ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦଶୈଳୀ ଘାଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶାହାଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିନରେ ରହିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଆହତକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତେବେ କୌଣସି ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ସମସ୍ତେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅଷ୍ଟମ୍ବା ଦେବୀ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ତେ ଫେରିବା ବେଳେ ଘାଟିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । କେହି କେହି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବାରୁ ଗାଡି ତଳକୁ ଖସିପଡିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚଲାଇଛନ୍ତି ।