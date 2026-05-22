ସାଉଦି ଓ ଆମେରିକା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦେଶ ଭାରତକୁ ଦେବ ଅଧିକ ତେଲ
ମେ' ମାସରେ ଭାରତକୁ ହେଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (Crude Oil) ଯୋଗାଣରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ଏବେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ରୁଷ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରାତ (ୟୁଏଇ) ଭେନେଜୁଏଲା ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ମେ’ ମାସରେ ଭାରତର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଭେନେଜୁଏଲା ଉଭା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କେବଳ ରୁଷ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରାତ (ୟୁଏଇ) ଠାରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଫାଇନାରୀମାନେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଶସ୍ତା ‘ହେଭି କ୍ରୁଡ୍’ (ଭାରୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ) ଗ୍ରେଡ୍ କିଣିବାକୁ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।
‘ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ’ ମାସରେ ଭାରତର ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପୂର୍ବ ମାସ ତୁଳନାରେ ୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦୈନିକ ୪୯ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ୫୨ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତୁଳନାରେ ୫% କମ୍। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଯେତିକି ଚାହିଁବ ସେତିକି ଶକ୍ତି (ତୈଳ) ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ସହିତ ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ଏନର୍ଜି କାର୍ଗୋ ଟ୍ରାକର୍ ‘କେପଲର’ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ’ ମାସରେ ଭେନେଜୁଏଲା ଭାରତକୁ ଦୈନିକ ୪,୧୭,୦୦୦ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ଯୋଗାଇଛି, ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲରେ ୨,୮୩,୦୦୦ ବ୍ୟାରେଲ ଥିଲା। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରୁ ରପ୍ତାନି କଟକଣା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ସପ୍ଲାଇ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେପଲରର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ ନିଖିଲ ଦୁବେଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ନିଜର ରିଫାଇନିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସାଉଦି ଆରବରୁ ଭାରତକୁ ହେଉଥିବା ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟ ଅଧା ହୋଇଯାଇଛି। ମେ’ ମାସରେ ଏହା ଦୈନିକ ୩,୪୦,୦୦୦ ବ୍ୟାରେଲକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲରେ ୬,୭୦,୦୦୦ ବ୍ୟାରେଲ ଥିଲା। ସାଉଦି ତୈଳର ଅଧିକ ଦାମକୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକାର ସାମୁଦ୍ରିକ କଟକଣା କାରଣରୁ ଏହି ମାସରେ ସେଠାରୁ କୌଣସି କାର୍ଗୋ ଆସିପାରିନାହିଁ।