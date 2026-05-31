ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଲା ବିଷଧର ସାପ
ରାତିରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ବିଷଧର ସାପ; ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଚୌକି ସହ ଗୁଡ଼ାଇ ଧରିଲା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, ପରିବାରର ସତର୍କତାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଜୀବନ।
ଓଡ଼ିଶା: ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ ଏବଂ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତଗ୍ରସ୍ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ଘଟିଥିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବିରଳ ଘଟଣାଟି ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଅଡେନିଗଡ଼ ଗାଁରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ବସିଥିବା ଚୌକିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଧରିଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲେ।
ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯିଏକି ପକ୍ଷାଘାତ ବା ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ନିଜେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ ଖୋଲା ଝରକା ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ସାପଟି ଘରେ ଥିବା କଥା ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଜାଣି ପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା।
ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସାପ ରହିଛି। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ସେଠାରୁ ହଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜଲଦି ସେଠାରୁ ବାହାରି ପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସାପଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଚୌକିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଧରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଟକି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବା ପରିବାରବର୍ଗ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ସାପଟି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କାମୁଡ଼ି ଦେବାର ଭୟ ଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେପରି କି ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ସାପଟିର କୌଣସି କ୍ଷତି ନହୁଏ।ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ସାପର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାପଟି ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ନଥିଲା।
ପରେ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘର ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଏବେ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ତ୍ତିଯିବାକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ସାପମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ।