ଶୁକ୍ରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ: ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ଅସୁବିଧା, ସହିବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ହେବ ପାରିବାରିକ ତିକ୍ତତା

ଶୁକ୍ରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ: ୪ଟି ରାଶି ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ଅସୁବିଧା, ସହିବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କାରକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଆଜି ଭୋର ୪ଟା ୫୬ ମିନିଟ୍‌ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ନିଜର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ‘ପୂର୍ବାଫାଲ୍ଗୁନୀ’ରୁ ‘ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ’ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲଭ୍-ଲାଇଫ୍‌ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗୋଚର ୪ଟି ବିଶେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ।

ସିଂହ ରାଶି: ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହାସହ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କଳହ କିମ୍ବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜିଓ ଆଣିଲା ନୂଆ ଶସ୍ତା ଅଫର୍‌: ମାତ୍ର ଏତିକି…

GK: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣେ ମେଘ,…

Uttarakhand Govt.

କନ୍ୟା ରାଶି: ଶୁକ୍ରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଚର କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ବିଛା ରାଶି: ବିଛା ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗୋଚରର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଜଟିଳତା ବଢ଼ିପାରେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ବି କାମରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଟେନ୍‌ସନ୍‌ ବଢ଼ିବ।

ମୀନ ରାଶି: ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାବହୁଳ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ଜିଓ ଆଣିଲା ନୂଆ ଶସ୍ତା ଅଫର୍‌: ମାତ୍ର ଏତିକି…

GK: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣେ ମେଘ,…

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

ସତରେ କ’ଣ Airplane Modeରେ…

1 of 25,977