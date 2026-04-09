VerSeକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ CPTO, ଏଣିକି AI ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ପ୍ରଶନ୍ନ ପ୍ରସାଦ

AI ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ VerSe Innovation ରେ ପ୍ରଶନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ନୂତନ CPTO ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ

By Jyotirmayee Das

VerSe Innovation: VerSe Innovation ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧିକାରୀ (CPTO) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ନୂତନ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସାଦ କମ୍ପାନୀର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଓ ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ AI ଆଧାରିତ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କାମ କରିବେ।

ସେ Verve Group Inc.ରୁ ଏହି ପଦବୀକୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧିକାରୀ ଓ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ AI ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଭେଲପମେଣ୍ଟ ଓ AI ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଦୁଇ ଦଶକରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ରହିଛି ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଓ ବୃହତ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକାଶରେ। ସେ କ୍ଲାଉଡ୍-ନେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ଓ AI ଆଧାରିତ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ତିଆରିରେ ଦକ୍ଷ।

VerSe Innovationରେ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ୍, କ୍ରିଏଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ AI ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଓ ମୋନେଟାଇଜେସନ୍‌କୁ ବଢ଼ାଇବ। କମ୍ପାନୀର ଡେଲିହଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୫୦ ମିଲିୟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ Josh ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି।

ଏହା ସହିତ NexVerse.ai, Dailyhunt Premium ଓ VerSe Collab ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମମାନେ ମଧ୍ୟ AI ଆଧାରିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ କ୍ରିଏଟର ଟୁଲ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିତ୍ତିୟ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ରେ କମ୍ପାନୀର ଆପରେଟିଂ ରେଭେନ୍ୟୁ ୧୯୩୦ କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ୧୦୨୯ କୋଟିଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ବ୍ରେକଇଭେନ୍ ଓ ଲାଭକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି।

ବିରାଟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଗିକି…

ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ପାର୍, ଗଛରେ ବାନ୍ଧି…

