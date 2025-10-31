ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ; ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି,ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିପଦ…

ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ; ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି,ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିପଦ…
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନିୟମିତ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରିବାରର ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ନାହାନ୍ତି; ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଏକ୍କିସ୍”ର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଖବର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏବେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଏକ ସୂତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା।
ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ “ଟ୍ୱେଣ୍ଟି-ୱାନ”ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ:ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “୨୧”ରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ୧୯୭୧ ମସିହାର ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସାହସିକତା ପାଇଁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ପରମ ବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି:୭୦ ଏବଂ ୮୦ ଦଶକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ। ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ “ହି-ମ୍ୟାନ୍” ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।