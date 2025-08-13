ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ, ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କରିଥିଲେ ଅଭିନୟ
କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରିଷ୍ଠ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସେ କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ।
ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ 88 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫୋରମର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଟାର୍ଜୀ କିଛି ସମୟ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ICCUରେ କିଛି ମାସ ଧରି ରହିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ନର୍ସିଂ କେୟାରରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଫିଲ୍ମରୁ ଫେମସ ହୋଇଥିଲେ ବାସନ୍ତୀ- ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ, ବାସନ୍ତୀ ଚାଟାର୍ଜୀ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଥାଗିନି, ମଞ୍ଜରୀ ଅପେରା ଏବଂ ଆଲୋ ଭଳି ପ୍ରଶଂସିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯାଏ । ଏହା ସହିତ, ସେ ବଙ୍ଗଳା ଟେଲିଭିଜନର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।
ଭୂତୁ, ବୋରନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍କ୍ରିନ ଆପିୟରନ୍ସ ‘ଗୀତା ଏଲଏଲବି’ ଧାରାବାହିକରେ ଥିଲା, ଯାହାର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୋ’କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅଭିନେତା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ- ବାସନ୍ତୀ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପରଦାରେ ଥିବା ପୁଅ ଭାସ୍ୱର ଚାଟାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।
ଛୋଟ ପରଦାର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଫେସବୁକରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ 8 ମାସ ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।