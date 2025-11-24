ପରଲୋକରେ ବଲିଉଡର ହି-ମ୍ୟାନ, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼

Dharmendra Deol: ପରଲୋକରେ ବଲିଉଡ୍ର ହି-ମ୍ୟାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଲ । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶେଷରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଅଭିନେତା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି ।
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । କିଛି ଦିନ ଧରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୁଣି ଖରାପ ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ।
ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଜମିଛି । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ବଲିଉଡ୍ର ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାଢ଼େ ୬ ଦଶନ୍ଧୀ ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟରେ ସେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଇକ୍କିସ’(୨୧) ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାତି ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଗସ୍ତ୍ୟା ଅରୁଣ ଖେତ୍ରପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଯିଏ ୧୯୭୧ ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସାହସିକତା ପାଇଁ ମରଣୋତ୍ତର ପରମ ବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଦିନେଶ ବିଜାନ ଏବଂ ବିନି ପାଡ୍ଡା । ଏହା ଅଗସ୍ତ୍ୟାଙ୍କ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ ଡେବ୍ୟୁ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ଫିଲ୍ମ ‘ଆର୍ଚିଜ୍’ ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Netflixରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଅରୁଣ ଖେତ୍ରପାଳଙ୍କ ପିତା ଏମ ଖେତ୍ରପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜୟଦୀପ ଅହଲୱାଟ ଏବଂ ସିକନ୍ଦର ଖେର ଭଳି ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୪ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ତେରି ବାତୋ ମେଁ ଐସେ ଉଲଝା ଜିଆ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।