ରୋହିତଙ୍କ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ଉପରେ ଭେଟେରାନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, “ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କାହାକୁ…”
ରୋହିତଙ୍କ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ରହିଛି: ସେ କ’ଣ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ? ବିସିସିଆଇ ପରିଚାଳନା, ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
ହେଲେ, ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ସଞ୍ଜୟ ମାଞ୍ଜରେକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ‘ହିଟମ୍ୟାନ୍’ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ରୋହିତ କେବଳ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ; ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ‘ହିଟମ୍ୟାନ୍’ ODI କ୍ରିକେଟରେ ଜାରି ରହିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ।
ରୋହିତ ଅନେକ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚୟନ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ‘ହିଟମ୍ୟାନ୍’ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଞ୍ଜରେକର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୟ ମାଞ୍ଜରେକର କ’ଣ କହିଲେ:
ମାଞ୍ଜରେକର ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଶତକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ, ସଞ୍ଜୟ ମାଞ୍ଜରେକର କହିଛନ୍ତି, “ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯଦି ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଦିନିକିଆ ଦଳ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି – ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପର ଅଂଶ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସାମିଲ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ୍।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୮ କିମ୍ବା ୧୯ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଧାରରେ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ରଖିବେ; ନଚେତ୍, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।”
ରୋହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିଥିଲେ:
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ‘ହିଟମ୍ୟାନ୍’ ସିରିଜର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୬, ୪୮ ଏବଂ ୭୯ ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ସିରିଜରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଥିଲେ।